Поединок между Яном и Стерлингом состоится 5 марта в рамках турнира UFC 272

Стало известно о том, когда пройдет бой-реванш между россиянином Петром Яном и представителем США Алджамейном Стерлингом.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter, очный поединок спортсменов состоится 5 марта на турнире UFC 272. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе.

Напомним, что в марте этого года Стерлинг отобрал чемпионский пояс у Яна в легчайшем весе после того, как тот использовал запрещенный удар коленом. После этого американец отказывался от реванша, сославшись на решения врачей, а россиянин в октябре получил временный титул чемпиона UFC, победив судейским решением Кори Сэндхагена из США.

This one’s a long time coming. UFC 272, March 5, per Dana White. Champ, Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) vs. Interim Champ, Petr Yan (@PetrYanUFC). Can’t ask for more of a backstory than this going into a title rematch. Redemption for Yan. Chance to shut soooo many up for Aljo. pic.twitter.com/oO1gjF3ZJJ