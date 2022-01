Волков подерется с британцем Аспиналлом 19 марта в рамках главного поединка турнира UFC в Лондоне

Стало известно о том, когда российский боец UFC Александр Волков вернется в октагон.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на слова главы промоушена Даны Уайта, следующий поединок 33-летнего спортсмена возглавит турнир UFC Fight Night 204, который пройдет 19 марта в Лондоне. Отмечается, что соперником россиянина станет представитель Великобритании Том Аспиналл.

Напомним, что у Волкова 34 победы (22 – нокаутом) и девять поражений в карьере. В последний раз он выходил в октагон в октябре прошлого года, одержав победу над Марчином Тыбурой из Польши единогласным решением судей.

Что касается Аспиналла, то на счету 28-летнего британца 11 побед (8 – нокаутом) и два поражения.

UFC’s return to London on March 19 has a heavyweight main event, per Dana White. England’s Tom Aspinall vs. Alexander Volkov. Who you got? pic.twitter.com/lM74EzyNlP