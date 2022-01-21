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Волков подерется с британцем Аспиналлом 19 марта в рамках главного поединка турнира UFC в Лондоне

В данный момент российский тяжеловес занимает пятое место в рейтинге промоушена.
21 января 2022 12:04
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, когда российский боец UFC Александр Волков вернется в октагон.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на слова главы промоушена Даны Уайта, следующий поединок 33-летнего спортсмена возглавит турнир UFC Fight Night 204, который пройдет 19 марта в Лондоне. Отмечается, что соперником россиянина станет представитель Великобритании Том Аспиналл.

Напомним, что у Волкова 34 победы (22 – нокаутом) и девять поражений в карьере. В последний раз он выходил в октагон в октябре прошлого года, одержав победу над Марчином Тыбурой из Польши единогласным решением судей.

Что касается Аспиналла, то на счету 28-летнего британца 11 побед (8 – нокаутом) и два поражения.

источник: ESPN
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