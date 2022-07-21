Дацик обратился к Монсону: Прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи язык

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик прокомментировал слова своего будущего соперника Джеффа Монсона, который ранее заявил, что он на 100 процентов больше русский, чем Дацик.

Бой должен состояться 5 августа . Поединок станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, сначала выучи русский язык. Для русского ты слишком много говоришь по-английски», - сказал Дацик в соцсетях.

Напомним, что в крайнем поединке Монсон встречался с Александром Емельяненко в ночь с 23 на 24 февраля. Победу решением судей праздновал Александр.

Что касается Дацика, то он 8 июля одолел Антониу Силву техническим нокаутом во втором раунде.