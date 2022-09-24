Александр Емельяненко: Дацик разъелся. Он уже не так опасен, как раньше

Сегодня, 24 сентября, российский боец ММА Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против соотечественника Вячеслава Дацика.

Перед выходом на ринг Емельяненко оценил текущую форму соперника. В частности, он заявил, что Дацик уже не представляет серьезной опасности, поскольку забросил тренировки.

«Вижу, что он не в лучших своих кондициях: неправильно работает, у него нет функционала, не бьет, не дышит, не двигается. Он физически слабый, разъелся. Даже его супруга, самый родной и близкий человек, говорит, что он перестал тренироваться, ходить в спортзал, готовиться и выезжает на старом багаже. Сегодня Дацик опасен, но не так, как было раньше», – заявил тяжеловес в соцсети.

Добавим, что бой Емельяненко и Дацика возглавит турнир Hardcore Boxing в Москве и начнется (ориентировочно) в 22.40 по столичному времени. Покажут его в прямом эфире НТВ.