Штырков - о поражении Емельяненко от Дацика: Я горжусь тем, как Александр тренировался

Российский боец MMA Иван Штырков отреагировала на поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика в рамках боксерского поединка промоушена Hardcore Boxing, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене».

«Никто не давал гарантий результата. Почему-то все на него и нас возложили надежды и посчитали, что он выйдет и обязательно победит. Я горжусь тем, как Александр тренировался. Физически он был готов отлично», - приводит слова спортсмена MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что Дацик нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин потерпел второе поражение по правилам бокса. Ранее он победил Михаила Кокляева и уступил Хизиру Плиеву.