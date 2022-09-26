Исмаилов обратился к Емельяненко после поражения от Дацика

Российский боец ММА Магомед Исмаилов отреагировала на поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика в рамках боксерского поединка промоушена Hardcore Boxing, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене».

«Рад, что ты принял это достойно, не зря ты «феникс», воспрянешь вновь. Дверь моей помощи для тебя открыта. Благ тебе, продолжай двигаться в том же направлении, ты на правильном пути», - написал в соцсетях.

Напомним, что Дацик нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин потерпел второе поражение по правилам бокса. Ранее он победил Михаила Кокляева и уступил Хизиру Плиеву.