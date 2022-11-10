Александр Емельяненко: У Дзюбы есть великолепная возможность вызвать меня на бой

Профессиональный боец ММА Александр Емельяненко хочет встретиться на ринге с известным футболистом Артемом Дзюбой. Об этом 41-летний тяжеловес заявил в соцсети.

«У Дзюбы есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе.

Если предложат бой с Дзбой? Согласимся. Это пропаганда спорта, здорового образа жизни, единоборств. И за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд – он получит апперкот», – сказал Емельяненко.

В декабре 2018 года Артем Дзюба провел тренировку с профессиональным бойцом ММА, российским тяжеловесом Александром Волковым. Встречу посвятили старту сотрудничества между UFC и «Зенитом», за который тогда играл футболист.