Нурмагомедов оценил драку на матче СКА – ЦСКА: Вы поняли, что сейчас в тренде?

ММА 25 декабря 2018 16:16 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Нурмагомедов оценил драку между Виктором Тихоновым и Павлом Карнауховым.

«Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили со своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один. Ну вы поняли, что сейчас в тренде?

В общем в Питере на льду была жара. А от себя команде СКА желаю удачи, здоровья и самое главное побед», - написал Хабиб в своем инстаграме.