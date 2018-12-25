Нурмагомедов оценил драку на матче СКА – ЦСКА: Вы поняли, что сейчас в тренде? - Советский спорт
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ММА25 декабря 2018 16:16Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Нурмагомедов оценил драку на матче СКА – ЦСКА: Вы поняли, что сейчас в тренде?

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Нурмагомедов оценил драку между Виктором Тихоновым и Павлом Карнауховым.

«Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили со своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один. Ну вы поняли, что сейчас в тренде?

В общем в Питере на льду была жара. А от себя команде СКА желаю удачи, здоровья и самое главное побед», - написал Хабиб в своем инстаграме.

#нурмагомедов хабиб#хк ска#хк цска#кхл#тихонов виктор#карнаухов павел
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