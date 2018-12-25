Нурмагомедов оценил драку на матче СКА – ЦСКА: Вы поняли, что сейчас в тренде?

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
Нурмагомедов оценил драку между Виктором Тихоновым и Павлом Карнауховым.
«Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили со своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один. Ну вы поняли, что сейчас в тренде?
В общем в Питере на льду была жара. А от себя команде СКА желаю удачи, здоровья и самое главное побед», - написал Хабиб в своем инстаграме.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один, ну вы поняли что сейчас в тренде?😎 В общем в Питере на льду была жара 🔥 А от себя команде @hcska желаю удачи, здоровья и самое главное побед 👊 #Питер #хоккей
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)