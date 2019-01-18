UFC сменил дизайн чемпионского пояса (фото) - Советский спорт
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ММА18 января 2019 18:50Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

UFC сменил дизайн чемпионского пояса (фото)

Новый трофей называется «Пояс наследия».

Первым обладателем нового пояса UFC станет победитель поединка Генри Сехудо – Ти Джей Диллашоу. Главный бой UFC Fight Night 143 состоится 20 января в Бруклине и станет титульным в наилегчайшем весе.

Сообщается, что бойцы не будут получать новый пояс за каждую его защиту. В старом поясе будут видоизменяться элементы – меняться цвет камней после каждой успешной защиты.

#ufc#смешанные единоборства
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