UFC сменил дизайн чемпионского пояса (фото)

ММА 18 января 2019 18:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Новый трофей называется «Пояс наследия».

Первым обладателем нового пояса UFC станет победитель поединка Генри Сехудо – Ти Джей Диллашоу. Главный бой UFC Fight Night 143 состоится 20 января в Бруклине и станет титульным в наилегчайшем весе.

Сообщается, что бойцы не будут получать новый пояс за каждую его защиту. В старом поясе будут видоизменяться элементы – меняться цвет камней после каждой успешной защиты.