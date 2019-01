UFC сменил дизайн чемпионского пояса (фото)

Первым обладателем нового пояса UFC станет победитель поединка Генри Сехудо – Ти Джей Диллашоу. Главный бой UFC Fight Night 143 состоится 20 января в Бруклине и станет титульным в наилегчайшем весе.

Сообщается, что бойцы не будут получать новый пояс за каждую его защиту. В старом поясе будут видоизменяться элементы – меняться цвет камней после каждой успешной защиты.

The UFC has redesigned its championship belt. It will officially introduced tomorrow. Here’s what it looks ~*. pic.twitter.com/t1LYwms6XT