Серроне вызвал Макгрегора на бой, ирландец согласился

Главным боем предварительного карда стала встреча Дональда Серроне против Александра Эрнандеса. Бой был остановлен во втором раунде после того, как рефери присудил Серроне победу техническим нокаутом.

После поединка Серроне заявил, что хотел бы подраться с ирландцем Конором Макгрегором. Позже бывший чемпион в твиттере поздравил Серроне с победой и согласился на бой с ним.

For a fight ~* that Donald, I’ll fight you.

Congratulations.