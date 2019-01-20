Ванзант болевым приемом победила Остович (видео)

В Бруклине проходит турнир UFC Fight Night 143.
В одном из главных боев основного карда стала встреча американок Пейдж Ванзант и Рейчел Остович.
Победу в бою одержала Ванзант, которая во втором раунде применила болевой прием на Остович.
That's it!@PaigeVanzant gets the tap in round 2!— UFC (@ufc) 20 января 2019 г.
What year long layoff?! #UFCBrooklyn pic.twitter.com/Wx93F4u4Uf
Главным событием турнира станет бой между действующим чемпионом наилегчайшего веса Хенри Сехудо против чемпиона легчайшего веса Ти Джея Диллашоу.