Ванзант болевым приемом победила Остович (видео)

ММА 20 января 2019 07:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Бруклине проходит турнир UFC Fight Night 143.

В одном из главных боев основного карда стала встреча американок Пейдж Ванзант и Рейчел Остович.

Победу в бою одержала Ванзант, которая во втором раунде применила болевой прием на Остович.

Главным событием турнира станет бой между действующим чемпионом наилегчайшего веса Хенри Сехудо против чемпиона легчайшего веса Ти Джея Диллашоу.