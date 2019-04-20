Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 22:12ММАВащенко Сергей

Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В Санкт-Петербурге проходит турнир UFC Fight Night 149.

В со-главном поединке бойцовского шоу встретились россияне Ислам Махачев и Арман Царукян.

О итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Махачеву.

21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
20/04 20:34Футбол
Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» Николай Рассказов накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
20/04 19:27Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 13:01Футбол
Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие ФернандесаОжиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.
20/04 16:01Хоккей
«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)!Пятый матч между "Вашингтоном" и "Каролиной" пройдет уже 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
20/04 20:08Футбол
Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
20/04 22:19Футбол
Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатомПосле матча «Локомотив» - ЦСКА (1:1), своими впечатлениями поделились полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, полузащитник ЦСКА Иван Обляков и нападающий армейцев Федор Чалов.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/04 01:00Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Победа сильнейшего в равных условиях – цель КХЛПрезидент КХЛ - о финале Кубка Гагарина.
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 01:36Хоккей
ЦСКА титаническим трудом взял Кубок Гагарина. Сил радоваться практически не осталось (ВИДЕО)Все эмоции игроков ЦСКА в одном материале. Мамин счастлив, Сорокин шутит, Попов отмолчался, а Карнаухов – волкодав!
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
22:42 Футбол Василий Кикнадзе: У «Локомотива» было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый
22:38 ММА Все результаты турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге
22:36 Футбол «Витесс» вдесятером разгромил «Зволле», прервав серию из шести игр без побед в чемпионате
22:34 ММА Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео)
22:19 Футбол Никола Влашич: В первом тайме мы играли хорошо, во втором - закончили играть
22:12 ММА Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
22:02 Футбол Безголевая серия Дзюбы в РПЛ составила 1129 минут
21:50 Футбол Роман Бабаев: ЦСКА и «Локомотив» не наиграли на победу
21:48 Футбол Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»
21:32 ММА Павлович нокаутировал Голма в первом раунде на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
21:28 Хоккей Агент Хохлачева – о переходе форварда в «Авангард»: В первый раз об этом слышу, думаю, что это утка
21:16 Футбол Матч с ЦСКА стал для «Локомотива» самым посещаемым в текущем сезоне
21:10 Хоккей Андрей Свечников: Овечкин позвонил мне сразу после игры и извинился
21:04 Футбол Погба и де Хеа требуют повышения зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
21:00 Футбол «Краснодар» - «Зенит». Онлайн
20:58 Хоккей Андрей Свечников: Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой
20:56 Футбол «Локомотив» на своем поле не смог обыграть ЦСКА
20:51 Футбол «Ювентус» обыграл «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии
20:18 Хоккей Владимир Ткачев: Без партнеров забить бы не получилось
20:17 Хоккей Свечников не сыграет в пятом матче серии с «Вашингтоном»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика