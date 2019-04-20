Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В со-главном поединке бойцовского шоу встретились россияне Ислам Махачев и Арман Царукян.
О итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Махачеву.
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