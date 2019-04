Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)

В со-главном поединке бойцовского шоу встретились россияне Ислам Махачев и Арман Царукян.

О итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Махачеву.

30-27

29-28@MakhachevMMA takes it by unanimous decision at #UFCStPetersburg! 🇷🇺 pic.twitter.com/yFlyHuwwy1