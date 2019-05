ВИДЕО ДНЯ: Российский боец был отправлен в глубокий нокаут на турнире One Championship

Российский боец смешанного стиля Юсуп Саадулаев потерпел поражение в бою с представителем США Таном Ли на турнире One Championship 94.

Он пропустил тяжелейшей удар коленом, который отправил его в глубокий нокаут.

Добавим, что до этого поединка спортсмен из РФ не проигрывал на протяжении пяти боев.

💥 WHAT. A. KNOCKOUT! 💥

Thanh Le makes a massive statement in his ONE debut, stopping Yusup Saadulaev at 0:12 of Round 2! 🤯 @ThanhLeMMA #WeAreONE #ForHonor #Jakarta #MartialArts pic.twitter.com/RmR2b29VbR