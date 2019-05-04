ВИДЕО ДНЯ: Российский боец был отправлен в глубокий нокаут на турнире One Championship

Российский боец смешанного стиля Юсуп Саадулаев потерпел поражение в бою с представителем США Таном Ли на турнире One Championship 94.
Он пропустил тяжелейшей удар коленом, который отправил его в глубокий нокаут.
Добавим, что до этого поединка спортсмен из РФ не проигрывал на протяжении пяти боев.
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