ВИДЕО ДНЯ: Российский боец был отправлен в глубокий нокаут на турнире One Championship - Советский спорт
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04 мая 2019 11:00ММАГичунцев Артур

ВИДЕО ДНЯ: Российский боец был отправлен в глубокий нокаут на турнире One Championship

Встреча прошла в Джакарте (Индонезия).

Российский боец смешанного стиля Юсуп Саадулаев потерпел поражение в бою с представителем США Таном Ли на турнире One Championship 94.

Он пропустил тяжелейшей удар коленом, который отправил его в глубокий нокаут.

Добавим, что до этого поединка спортсмен из РФ не проигрывал на протяжении пяти боев.

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