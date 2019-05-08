Дацик – о наказании Кокорина и Мамаева: 15 суток с метлой за глаза бы было - Советский спорт
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08 мая 2019 19:10ММАСметанникова Дарья

Дацик – о наказании Кокорина и Мамаева: 15 суток с метлой за глаза бы было

Братьям Кокориным было вынесено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии.

Российский боец Вячеслав Дацик прокомментировал решение суда в отношении Кокорина и Мамаева.

«Ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было», - цитирует Дацика «Р-Спорт».

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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