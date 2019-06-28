В бойцовском клубе «Ахмат» прокомментировали ситуацию с убийством Ильи Тягуна Пресс-служба бойцовского клуба «Ахмат» выступила с опровержением информации по поводу убийства директора нового филиала чеченского клуба.

Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал ситуацию с убийством Ильи Тягуна:

«Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного «вброса» со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун, якобы, является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности.

Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату». Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти 2 недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей «сенсационных новостей» призываем не дискредитировать имя клуба «Ахмат» и не использовать его в своих «громких» заголовках».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Тольятти убит директор бойцовского клуба «Ахмат».