Чемпионка UFC Нуньес выложила откровенное фото после победы над Холм

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес оставила запись в соцсети после победы над американкой Холли Холм.
Представительница Бразилии опубликовала фото из душа, подписав его следующим образом: «После такого вечера мне нужно освежиться».
Напомним, Нуньес победила Холм нокаутом в первом раунде.
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