Чемпионка UFC Нуньес выложила откровенное фото после победы над Холм

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес оставила запись в соцсети после победы над американкой Холли Холм.

Представительница Бразилии опубликовала фото из душа, подписав его следующим образом: «После такого вечера мне нужно освежиться».

Напомним, Нуньес победила Холм нокаутом в первом раунде.

After a night ~* that I need to freshen. 🦁🛁 Depois dessa noite maravilhosa um bainho pra refrescar. pic.twitter.com/udUJhxUJUs