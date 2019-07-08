Чемпионка UFC Нуньес выложила откровенное фото после победы над Холм - Советский спорт
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08 июля 2019 14:00ММА

Чемпионка UFC Нуньес выложила откровенное фото после победы над Холм

Встреча прошла на турнире в Лас-Вегасе.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес оставила запись в соцсети после победы над американкой Холли Холм.

Представительница Бразилии опубликовала фото из душа, подписав его следующим образом: «После такого вечера мне нужно освежиться».

Напомним, Нуньес победила Холм нокаутом в первом раунде.

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