«Сайборг» заключила с Bellator крупнейший контракт в истории женского ММА

«Я с гордостью сообщаю, что Bellator подписала Крис «Сайборг» самым большой контракт в истории женских ММА», - написал в своем Twitter президент организации Скотт Кокер.

- Вы знаете, что многие девчонки хотят подраться со мной в полулегком весе, а это значит, что у меня будет много боев на протяжении года. Моя цель – стать единственной женщиной бойцом, которая владела четырьмя титулами чемпиона одной весовой категории от разных промоушенов. Я знаю, что вместе с вами я могу это сделать. Добро пожаловать в Bellator, - приводит слова Жустино портал Vmma.ru

Напомним, что «Сайборг» покинула UFC после трех лет выступлений, не получив реванш после поражения в титульном поединке против соотечественницы Аманды Нуньес.

