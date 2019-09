Нурмагомедов и Порье уложились в вес (видео)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Дастином Порье.

30-летний российский боец первым появился на взвешивании, и его вес составил 70,3 кг. После этого аналогичные цифры показал американец.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official 🦅 #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p