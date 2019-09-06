Нурмагомедов и Порье уложились в вес (видео) - Советский спорт
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06 сентября 2019 08:59ММАЛипкин Антон

Нурмагомедов и Порье уложились в вес (видео)

В Абу-Даби прошло взвешивание перед боем Нурмагомедова и Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Дастином Порье.

30-летний российский боец первым появился на взвешивании, и его вес составил 70,3 кг. После этого аналогичные цифры показал американец.

Напомним, бой Нурмагомедов – Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

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