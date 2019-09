Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Россиянин победил фирменным удушающим приемом в третьем раунде. Нурмагомедов остался чемпионом промоушена в легком весе.

Для уроженца Дагестана это 28-я победа в 28-м бое.

«At his mauling best in round one!» 🦅



🏆 The champ is in prime form! #UFC242 pic.twitter.com/T7sIHTmV14