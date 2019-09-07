Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC - Советский спорт
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07 сентября 2019 23:44ММАКоноплев Александр

Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Очередная победа российского бойца.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Россиянин победил фирменным удушающим приемом в третьем раунде. Нурмагомедов остался чемпионом промоушена в легком весе.

Для уроженца Дагестана это 28-я победа в 28-м бое.

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