Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Россиянин победил фирменным удушающим приемом в третьем раунде. Нурмагомедов остался чемпионом промоушена в легком весе.

Для уроженца Дагестана это 28-я победа в 28-м бое.