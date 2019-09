Американский писатель: Я знаю, кто победит в реванше Нурмагомедов – Макгрегор. Конор – дегенерат

Майк Чернович, известный американский ультраправый писатель и блогер, высказался о возможном реванше Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора.

«Хабиб живет чистой жизнью под мусульманской религией. Конор Макгрегор – алкоголик-дегенерат. Я знаю, кто победит в их следующем бою. Иншааллах», – написал Чернович в своем Twitter.

В эту субботу россиянин защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приемом, после чего Макгрегор попросил руководство UFC организовать реванш на турнире в Москве.

Khabib lives a clean life under his Muslim religion.



Conor McGregor is a degenerate drunk.



I know who wins this next fight.



Inshallah.