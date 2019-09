Порье бросил вызов Макгрегору

Американец Дастин Порье предложил ирландцу Конору Макгрегору провести реванш.

Напомним, представитель США проиграл бывшему чемпиону UFC в сентябре 2014 года. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.

«Думаю, что наш поединок с Конором имеет смысл прямо сейчас», – написал американец в своем Twitter.

I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point.