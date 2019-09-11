Порье бросил вызов Макгрегору В крайнем поединке оба бойца проиграли россиянину Хабибу Нурмагомедову. Порье уступил уроженцу Дагестана 7 сентября, а Макгрегор – в октябре 2018 года.

Загрузка... Американец Дастин Порье предложил ирландцу Конору Макгрегору провести реванш. Напомним, представитель США проиграл бывшему чемпиону UFC в сентябре 2014 года. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде. «Думаю, что наш поединок с Конором имеет смысл прямо сейчас», – написал американец в своем Twitter. I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point. — The Diamond (@DustinPoirier) 10 сентября 2019 г.