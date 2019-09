Макгрегор – Порье: Я уложу тебя за 90 секунд, парень

Ирландец Конор Макгрегор ответил на вызов американца Дастина Порье. Ранее последний сообщил, что хочет провести реванш со скандальным бойцом.

«Я уложу тебя за 90 секунд, парень. Ты должен произносить мое имя с большим уважением. Черт возьми! Макгрегор – цель для каждого! Всегда! Скажи так и я подумаю над твоим предложением», – написал ирландец в соцсети.

В крайнем поединке оба бойца проиграли россиянину Хабибу Нурмагомедову. Порье уступил уроженцу Дагестана 7 сентября, а Макгрегор – в октябре 2018 года.

I think me and Conor running it back makes a lot of sense at this point.