Колби Ковингтон: Вы еще не знаете, что Хабиб делает с овцами

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон оставил запись в соцсети, посвященную Хабибу Нурмагомедову.

Спортсмен из США прокомментировал заявление РЕТА, организации, которая осталась недовольна тренировками россиянина с медвежонком. Его призвали уважительнее относиться к животным. Ковингтон отреагировал на это так: «Если они думают, что бороться с медведями это плохо, то подождите, пока PETA узнает, что он делает с овцами».

If they think wrestling bears is bad, wait til PETA finds out what he does with the sheep! https://t.co/zNUizi9i6J