Колби Ковингтон: Вы еще не знаете, что Хабиб делает с овцами Россиянин не знает поражений на профессиональном уровне. В его активе 28 боев и 28 побед.

Загрузка... Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон оставил запись в соцсети, посвященную Хабибу Нурмагомедову. Спортсмен из США прокомментировал заявление РЕТА, организации, которая осталась недовольна тренировками россиянина с медвежонком. Его призвали уважительнее относиться к животным. Ковингтон отреагировал на это так: «Если они думают, что бороться с медведями это плохо, то подождите, пока PETA узнает, что он делает с овцами». If they think wrestling bears is bad, wait til PETA finds out what he does with the sheep! https://t.co/zNUizi9i6J — Colby Covington (@ColbyCovMMA) 19 сентября 2019 г.