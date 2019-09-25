Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России - Советский спорт
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25 сентября 2019 10:26ММАГичунцев Артур

Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России

Ранее сообщалось, что 42-летний боец намеревается провести последний поединок в декабре на турнире в Японии.

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что лига рассматривает вариант с организацией турнира в России, где выступит Федор Емельяненко, который связан с промоушеном трудовым соглашением.

«Россия – интересная территория. У нас есть несколько предложений. Я действительно считаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator», – написал функционер в своем Twitter.

В крайнем поединке россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру.

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