Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что лига рассматривает вариант с организацией турнира в России, где выступит Федор Емельяненко, который связан с промоушеном трудовым соглашением.
«Россия – интересная территория. У нас есть несколько предложений. Я действительно считаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator», – написал функционер в своем Twitter.
В крайнем поединке россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру.
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