Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что лига рассматривает вариант с организацией турнира в России, где выступит Федор Емельяненко, который связан с промоушеном трудовым соглашением.

«Россия – интересная территория. У нас есть несколько предложений. Я действительно считаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator», – написал функционер в своем Twitter.

В крайнем поединке россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру.

Russia is an interesting territory. We have several offers on the table. I do think Fedor will fight in Russia and that will coincide with the Bellator launch. https://t.co/sNOjycZPVO