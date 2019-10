В Bellator официально подтвердили бой Федора Емельяненко с Джексоном

Бой состоится 29 декабря в Японии.

На счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провел 51 поединок, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.

.@Rampage4Real returns to Japan on Dec. 29 to meet @Fedoroskol in the main event of Bellator Japan. pic.twitter.com/PCJJwHTwRk