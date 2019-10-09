В Bellator официально подтвердили бой Федора Емельяненко с Джексоном Президент Bellator Скотт Кокер официально объявил, что следующим соперником российского бойца Федора Емельяненко американец Квинтон Джексон.

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Бой состоится 29 декабря в Японии.

На счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провел 51 поединок, одержав 38 побед и потерпев 13 поражений.