Анатолий Малыхин: Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал

– Если мы «Локомотив» 3:0 вздернули, то как на такой вопрос отвечать… Тут вообще не надо говорить о Тедеско. Возможно, команда что-то пересмотрела. Я не считаю, что дело было в тренере.
– То есть нельзя спускать всех собак на бывшего главного тренера Олега Кононова?
– Нет, конечно. Была какая-то цепочка… Дай бог, чтобы «Спартак» так продолжал выступать, как в матче с «Локомотивом». Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал, – цитирует Малыхина «РИА Новости».
Напомним, что Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» 15 октября. Контракт немецкого специалиста с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2021 года.
Ранее Тедеско работал в «Эрцгебирге» (2017) и «Шальке» (2017-2019), с которым занял второе место в бундеслиге и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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