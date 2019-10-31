Анатолий Малыхин: Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал Российский боец смешанных единоборств (ММА) Анатолий Малыхин, который является болельщиком «Спартака» рассказал, есть ли шансы у красно-белых при Доменико Тедеско.

– Если мы «Локомотив» 3:0 вздернули, то как на такой вопрос отвечать… Тут вообще не надо говорить о Тедеско. Возможно, команда что-то пересмотрела. Я не считаю, что дело было в тренере.

– То есть нельзя спускать всех собак на бывшего главного тренера Олега Кононова?

– Нет, конечно. Была какая-то цепочка… Дай бог, чтобы «Спартак» так продолжал выступать, как в матче с «Локомотивом». Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал, – цитирует Малыхина «РИА Новости».

Напомним, что Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» 15 октября. Контракт немецкого специалиста с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2021 года.

Ранее Тедеско работал в «Эрцгебирге» (2017) и «Шальке» (2017-2019), с которым занял второе место в бундеслиге и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.