Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон подписал контракт на бой с действующим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в твиттере сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Breaking: WE GOT A FIGHT. Per Tony Ferguson’s (@TonyFergusonXT) management Ballengee Group, Tony has signed his contract to face Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) on April 18 in Brooklyn. More coming to @espn shortly. pic.twitter.com/cgwCucPl3v