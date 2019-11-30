Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым Поединок пройдет 18 апреля 2020 года в Бруклине.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон подписал контракт на бой с действующим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в твиттере сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Breaking: WE GOT A FIGHT. Per Tony Ferguson’s (@TonyFergusonXT) management Ballengee Group, Tony has signed his contract to face Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) on April 18 in Brooklyn. More coming to @espn shortly. pic.twitter.com/cgwCucPl3v — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 30, 2019

Ранее о договоренности между бойцами стало известно благодаря менеджеру Нурмагомедова Али Абдельазизу. Поединок состоится 18 апреля 2020 года в Бруклине.

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего у него 28 победных боев в смешанных единоборствах.

Отметим, что Нурмагомедов стал чемпионов UFC именно в Бруклине, где 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.

35-летний американец также провел 28 боев и одержал в них 25 побед при трех поражениях.