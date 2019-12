Кормье призвал Нурмагомедова уважать Макгрегора (видео)

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье обратился к Хабибу Нурмагомедову. Американец попросил своего одноклубника уважать достижения Конора Макгрегора.

«Слушай меня. Конор важен для ММА. Да, ты победил его, но он был первым чемпионом в двух категориях. Он вырубил Эдди Альвареса. У него 30 млн подписчиков в соцсети. Нет? Уже больше? Слушай, даже если он тебе не нравится, ты должен уважать его достижения», – сказал Кормье.

31-летний россиянин победил Макгрегора осенью 2018 года удушающим приемом. После этого ирландец не перестал оскорблять уроженца Дагестана и требует от UFC организовать реванш.

Never get tired of these two together 😂@TeamKhabib had issues with @dc_mma analyzing «this guy» on his ESPN+ show Detail (via @i_AmTheBay, h/t Crazyplan9/Reddit) pic.twitter.com/8OpA0PINJg