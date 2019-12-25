Тайсон Фьюри: Макгрегор предложил тренироваться вместе перед дебютом в ММА - Советский спорт
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25 декабря 2019 17:09ММАШарафудинов Виктор

Тайсон Фьюри: Макгрегор предложил тренироваться вместе перед дебютом в ММА

Британский боксер тяжеловес раздумывает о продолжении cпортивной карьеры в смешанных единоборствах.

Британо-ирландский профессиональный боксер Тайсон Фьюри уже несколько раз делал заявления по поводу будущей карьеры в смешанных единоборствах. В интервью ирландскому радиоканалу RTE Radio 1 Фьюри рассказал о том, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор предложил ему поработать вместе на тренировках, чтобы лучше подготовиться к дебюту в ММА.

«Считаю Конора фантастическим бойцом, – рассказал боксер. – Он предложил потренировать меня, если я захочу перейти в ММА. И едва ли я найду тренера лучше, чем знаменитый Конор Макгрегор. Так, что жду с нетерпением. Мы собираемся составить план, и я скоро приеду в Дублин, чтобы потренироваться. На прошлой неделе я провел ММА-тренировку с Дарреном Тиллем в Ливерпуле, и мне очень понравилось».

Пока еще Тайсон Фьюри не закончил карьеру в профессиональном боксе. 22 февраля встретится в Лас-Вегасе с действующим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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