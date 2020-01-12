Уайт пригласит уволенную сотрудницу магазина на бой Макгрегора и Серроне Поединок состоится 19 января.

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Глава UFC Дана Уайт поддержал потерявшую работу сотрудницу магазина электроники.

Саммер Тапаса была уволена из-за того, что применила силу против вора, попытавшегося украсть товар из супермаркета.

This is Summer. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer pic.twitter.com/8yF5FLrlnU — Dana White (@danawhite) January 10, 2020

«Это Саммер. Она помешала краже на Гавайях. В итоге ее уволили за это. Лечу к Тапасе на выходных и подарю ей билеты на бой Макгрегора и Серроне. Хочу, чтобы она работала на меня. Приготовься к лучшим выходным в жизни, Саммер», - написал Уайт в Twitter.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Ирландец является бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. В его активе 25 боев в ММА, в которых он одержал 21 победу. Свой последний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, года проиграл удушающим приемом Нурмагомедову.

На счету Серроне 36 побед в 50 поединках по правилам смешанных единоборств. В сентябре 2019 года он уступил Джастину Гэтжи.