Уайт пригласит уволенную сотрудницу магазина на бой Макгрегора и Серроне

Глава UFC Дана Уайт поддержал потерявшую работу сотрудницу магазина электроники.
Саммер Тапаса была уволена из-за того, что применила силу против вора, попытавшегося украсть товар из супермаркета.
«Это Саммер. Она помешала краже на Гавайях. В итоге ее уволили за это. Лечу к Тапасе на выходных и подарю ей билеты на бой Макгрегора и Серроне. Хочу, чтобы она работала на меня. Приготовься к лучшим выходным в жизни, Саммер», - написал Уайт в Twitter.
Напомним, бой Макгрегор - Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Ирландец является бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. В его активе 25 боев в ММА, в которых он одержал 21 победу. Свой последний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, года проиграл удушающим приемом Нурмагомедову.
На счету Серроне 36 побед в 50 поединках по правилам смешанных единоборств. В сентябре 2019 года он уступил Джастину Гэтжи.
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