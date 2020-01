Уайт пригласит уволенную сотрудницу магазина на бой Макгрегора и Серроне

Глава UFC Дана Уайт поддержал потерявшую работу сотрудницу магазина электроники.

Саммер Тапаса была уволена из-за того, что применила силу против вора, попытавшегося украсть товар из супермаркета.

This is Summer. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer pic.twitter.com/8yF5FLrlnU