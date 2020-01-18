Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов (видео)

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне провели дуэль взглядов перед своим поединком, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Отметим, что Макгрегор и Серроне пожали друг другу руки как перед дуэлью взглядов, так и после нее.
Для 31-летнего ирландца этот бой станет первым после поражения от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Всего на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.
36-летний американец провел в прошлом году четыре поединка, в которых одержал две победы (над Александром Эрнандесом и Элом Яквинтой) и потерпел два поражения (от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи). У Серроне 36 побед в 50 боях в MMA.
Бой Макгрегор – Серроне пройдет в ночь на 19 января по московскому времени.
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