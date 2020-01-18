Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов (видео) Главный бой турнира UFC 246 пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне провели дуэль взглядов перед своим поединком, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Отметим, что Макгрегор и Серроне пожали друг другу руки как перед дуэлью взглядов, так и после нее.

Для 31-летнего ирландца этот бой станет первым после поражения от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Всего на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах.

36-летний американец провел в прошлом году четыре поединка, в которых одержал две победы (над Александром Эрнандесом и Элом Яквинтой) и потерпел два поражения (от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи). У Серроне 36 побед в 50 боях в MMA.

Бой Макгрегор – Серроне пройдет в ночь на 19 января по московскому времени.