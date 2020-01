Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов (видео)

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне провели дуэль взглядов перед своим поединком, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Отметим, что Макгрегор и Серроне пожали друг другу руки как перед дуэлью взглядов, так и после нее.

THE WAIT IS OVER! 🤯



🇮🇪 @TheNotoriousMMA vs 🤠 @CowboyCerrone



Get the E+ PPV ➡️ https://t.co/fhgKzGig1O pic.twitter.com/bEEBmjPoxs