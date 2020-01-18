Макгрегор получит три миллиона долларов за бой с Серроне, его соперник – 200 тысяч

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заработает три миллиона долларов за бой с Дональдом Серроне, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе, сообщил в твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.
При этом гонорар 36-летнего американца составит 200 тысяч долларов. Еще 200 тысяч он получит в случае победы.
Отметим, что 31-летний ирландец Макгрегор выйдет в октагон впервые с октября 2018 года, когда потерпел поражение в титульном поединке с Хабибом Нурмагомедовым из России.
В свою очередь Серроне провел в прошлом году четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения.
Бой Макгрегор – Серроне пройдет в ночь на 19 января по московскому времени.
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай Медведев против «Биг-3». Чего ждать от мужчин на Australian Open В четверг в Мельбурне прошла жеребьевка Открытого чемпионата Австралии, который стартует в понедельник, 20 января. «Советский спорт» проанализировал мужскую сетку турнира. И выяснил, у кого больше шансов на титул. 16.01.2020 20:45 Теннис Мысин Николай Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай «Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев