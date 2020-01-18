Макгрегор получит три миллиона долларов за бой с Серроне, его соперник – 200 тысяч Стали известны гонорары боя Макгрегор – Серроне.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заработает три миллиона долларов за бой с Дональдом Серроне, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе, сообщил в твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.

При этом гонорар 36-летнего американца составит 200 тысяч долларов. Еще 200 тысяч он получит в случае победы.

UFC 246 purse amounts, per NSAC. Conor McGregor $3 million. Donald Cowboy Cerrone $200k to show, $200k to win. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) January 18, 2020

Отметим, что 31-летний ирландец Макгрегор выйдет в октагон впервые с октября 2018 года, когда потерпел поражение в титульном поединке с Хабибом Нурмагомедовым из России.

В свою очередь Серроне провел в прошлом году четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения.

Бой Макгрегор – Серроне пройдет в ночь на 19 января по московскому времени.