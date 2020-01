Макгрегор получит три миллиона долларов за бой с Серроне, его соперник – 200 тысяч

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заработает три миллиона долларов за бой с Дональдом Серроне, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе, сообщил в твиттере журналист ESPN Бретт Окамото.

При этом гонорар 36-летнего американца составит 200 тысяч долларов. Еще 200 тысяч он получит в случае победы.

UFC 246 purse amounts, per NSAC. Conor McGregor $3 million. Donald Cowboy Cerrone $200k to show, $200k to win.