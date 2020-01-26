Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator против Бейдера Поединок состоится в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе против американца Райана Бейдера.

Поединок состоится 9 мая в Сан-Хосе (Калифорния, США), сообщает официальный сайт организации.

On May 9, @RyanBader returns to light heavyweight to defend his title against @VadimNemkov. pic.twitter.com/JaVGIKdAPw — Scott Coker (@ScottCoker) January 26, 2020

27-летний Немков провел 13 поединков по правила ММА, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений.

Напомним, 26 января 2019 года Бейдер в финале Гран-при тяжеловесов Bellator нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.