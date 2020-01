Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator против Бейдера

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе против американца Райана Бейдера.

Поединок состоится 9 мая в Сан-Хосе (Калифорния, США), сообщает официальный сайт организации.

