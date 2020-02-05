Дана Уайт: Волкановски проведет реванш с Холлоуэем Первый поединок состоялся 14 декабря 2019 года.

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски проведет реванш против бывшего обладателя титула Макса Холлоуэя.

«Волкановски проведет бой с Холлоуэем. Скоро мы организуем эту схватку. Промоушен работает над этим», - заявил президент UFC Дана Уайт.

Dana White says they’re working on Alex Volkanovski vs Max Holloway right now. Check out the full episode on @TheSchmozone podcast releasing on Tuesday. @TheSchmo312 @alexvolkanovski @BlessedMMA pic.twitter.com/I8X6MT8Uvq — Helen Yee (@HelenYeeSports) February 2, 2020

Напомним, на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе Волкановски единогласным решением судей победит Холлоуэя и стал чемпионом UFC.

Новый обладатель титула одержал 20 побед и потерпел одно поражение в поединках по правилам ММА. Победная серия Волкановски составляет 18 боев.

Холлоуэй провел 26 поединков, в которых одержал 21 победу.