Дана Уайт: Волкановски проведет реванш с Холлоуэем

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски проведет реванш против бывшего обладателя титула Макса Холлоуэя.

«Волкановски проведет бой с Холлоуэем. Скоро мы организуем эту схватку. Промоушен работает над этим», - заявил президент UFC Дана Уайт.

Dana White says they’re working on Alex Volkanovski vs Max Holloway right now. Check out the full episode on @TheSchmozone podcast releasing on Tuesday. @TheSchmo312 @alexvolkanovski @BlessedMMA pic.twitter.com/I8X6MT8Uvq