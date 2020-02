Джонс решением судей победил Рейеса и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

В главном бою вечера в октагон вышли чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс и мексиканец Доминик Рейес.

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей со счетом 48-47, 48-47 и 49-46. Теперь у Джонса 14 побед в титульных поединках, что является рекордом для UFC.

48-47 Dominick Reyes. Proper judging would've made history but the judges have robbed us of such satisfaction yet again.



Just you wait though - if Dom doesn't dethrone Jon Jones in the rematch, I expect Adesanya eventually will. «Bones» will be broken, just not today. pic.twitter.com/rRSkFgPpvL