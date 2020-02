Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом

«Чертовски крутой бой от Рейеса. И однажды он станет великим чемпионом UFC. Поздравляю Джонса с победой и рекордной серией защиты пояса. Огромное уважение обоим бойцам. Отличная ночь боев!» – написал Джонсон в своем Twitter.

Напомним, что Джон Джонс единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом в рамках турнира UFC 247, который прошел в Хьюстоне.

Helluva fight from @DomReyes and one day he’ll be a GREAT @ufc champion. Congrats @JonnyBones, the GOAT on his record setting performance. Huge respect to you both. Great night of fights!

