Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом

«Чертовски крутой бой от Рейеса. И однажды он станет великим чемпионом UFC. Поздравляю Джонса с победой и рекордной серией защиты пояса. Огромное уважение обоим бойцам. Отличная ночь боев!» – написал Джонсон в своем Twitter.
Напомним, что Джон Джонс единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом в рамках турнира UFC 247, который прошел в Хьюстоне.
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