Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон поделился мнением насчет главного поединка турнира UFC 247, в котором Джон Джонс победил Доминика Рейеса и защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе.

«Чертовски крутой бой от Рейеса. И однажды он станет великим чемпионом UFC. Поздравляю Джонса с победой и рекордной серией защиты пояса. Огромное уважение обоим бойцам. Отличная ночь боев!» – написал Джонсон в своем Twitter.

Напомним, что Джон Джонс единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом в рамках турнира UFC 247, который прошел в Хьюстоне.