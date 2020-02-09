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Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом - Советский спорт
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09 февраля 2020 17:30ММА

Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом

Американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон поделился мнением насчет главного поединка турнира UFC 247, в котором Джон Джонс победил Доминика Рейеса и защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе.

«Чертовски крутой бой от Рейеса. И однажды он станет великим чемпионом UFC. Поздравляю Джонса с победой и рекордной серией защиты пояса. Огромное уважение обоим бойцам. Отличная ночь боев!» – написал Джонсон в своем Twitter.

Напомним, что Джон Джонс единогласным решением судей одержал победу над Домиником Рейесом в рамках турнира UFC 247, который прошел в Хьюстоне.

Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
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