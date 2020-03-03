Дана Уайт: Буду только рад, если Фьюри захочет драться в UFC Британец стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии всемирного боксерского совета.

Президент UFС Дана Уайт признался, что был бы рад организовать поединок боксера Тайсона Фьюри под эгидой своего промоушена.

«Фьюри выглядел просто изумительно против Уайлдера. Он провел великолепный бой, идеально дрался. Мне интересно будущее Фьюри во всех видах единоборств. Я с восхищением смотрю на него, независимо от того, где именно он выступает. Если он захочет драться в UFC, я буду только рад», - приводит слова Уайта Metro.

Напомним, 23 февраля Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.

Добавим, что этот поединок стал вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между спортсменами.