Чемпионка UFC Нуньес и ее девушка ждут ребенка Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес объявила, что в сентябре у нее и ее партнерши, также бойца UFC Нины Ансарофф, появится ребенок.

«Я хочу поделиться с каждым на этой планете, ... Рэган Энн Нуньес появится здесь в середине сентября! Я не могу дождаться, чтобы увидеть ее. Считая дни до сентября, позволила себе поделиться с вами своим счастьем», - написала бразильянка в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Нуньес следующий свой бой в полулегкой весовой категории проведет против Фелисии Спенсер 9 мая в рамках турнира UFC 250 в Сан-Паулу (Бразилия).