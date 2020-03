Чемпионка UFC Нуньес и ее девушка ждут ребенка

«Я хочу поделиться с каждым на этой планете, ... Рэган Энн Нуньес появится здесь в середине сентября! Я не могу дождаться, чтобы увидеть ее. Считая дни до сентября, позволила себе поделиться с вами своим счастьем», - написала бразильянка в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Нуньес следующий свой бой в полулегкой весовой категории проведет против Фелисии Спенсер 9 мая в рамках турнира UFC 250 в Сан-Паулу (Бразилия).

