Гэтжи может стать соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова Стало известно, кто может стать потенциальным соперником американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону в случае, если россиянин Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участия в поединке.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани на своей странице в Twitter, Фергюсону был предложен поединок с его соотечественником – 31-летним Джастином Гэтжи.

Отметим, что в своем последнем поединке Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в сентябре прошлого года. Всего на его счету 21 победа при двух поражениях.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке. Однако из-за сложной ситуации с коронавирусом поединок в США может не состоятся. О новом месте проведения пока не было объявлено.

Ранее Хабиб заявил о том, что не может вылететь из России в связи с карантином.