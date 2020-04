Макгрегор призвал правительство Ирландии закрыть границы

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор на своей странице в твиттере призвал правительство Ирландской Республики закрыть границы страны.

«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа, – написал Макгрегор. – Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.

Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Еще не поздно! Закройте наши порты, немедленно!»

В Ирландии зарегистрировано 8 089 случае заражения COVID-19. 287 заболевших скончались, 25 вылечились.

The term “pissing against the wind” comes to mind here, men and women.

Without closure of our ports, air and sea (the birthplace of the spread into Ireland) what are we really doing? Lockdown? No. Afraid not. @CMOIreland @rte @LeoVaradkar @PresidentIRL https://t.co/FNyK59dpr8