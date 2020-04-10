Макгрегор призвал правительство Ирландии закрыть границы Такая мера по мнению бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях поможет остановить пандемию коронавируса.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор на своей странице в твиттере призвал правительство Ирландской Республики закрыть границы страны.

«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа, – написал Макгрегор. – Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.

Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Еще не поздно! Закройте наши порты, немедленно!»

В Ирландии зарегистрировано 8 089 случае заражения COVID-19. 287 заболевших скончались, 25 вылечились.