Макгрегор – Тайсону: Просто знай, что я побью Мэйвезера в реванше Их поединок состоялся летом 2017 года.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на недавнее интервью легендарного боксера Майка Тайсона.

Ранее американец похвалил Макгрегора за его выступление в дебютном бою по правилам бокса.

Напомним, 31-летний ирландец проиграл техническим нокаутом в 10 раунде непобежденному американца Флойду Мейвезеру.

«Благодарю, Майк. Просто знай, что я решу головоломку и побью Мейвезера в реванше благодаря опыту от первого боя и работе со школьным тренером. Это просто неизбежно. Клянусь жизнью!» – написал Макгрегор в своем Twitter.