Макгрегор – Тайсону: Просто знай, что я побью Мэйвезера в реванше

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на недавнее интервью легендарного боксера Майка Тайсона.

Ранее американец похвалил Макгрегора за его выступление в дебютном бою по правилам бокса.

Напомним, 31-летний ирландец проиграл техническим нокаутом в 10 раунде непобежденному американца Флойду Мейвезеру.

«Благодарю, Майк. Просто знай, что я решу головоломку и побью Мейвезера в реванше благодаря опыту от первого боя и работе со школьным тренером. Это просто неизбежно. Клянусь жизнью!» – написал Макгрегор в своем Twitter.

Thank you Mike, and just know that for the inevitable rematch, with the knowledge I now hold of Floyd’s style, plus under the tutelage of my old school boxing coach, I will crack the puzzle, and I will beat Floyd.

I promise my life on it.

It is great to see you back Iron Mike ❤️ https://t.co/NDrVnEaukm