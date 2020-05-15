Макгрегор – Тайсону: Просто знай, что я побью Мэйвезера в реванше

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на недавнее интервью легендарного боксера Майка Тайсона.
Ранее американец похвалил Макгрегора за его выступление в дебютном бою по правилам бокса.
Напомним, 31-летний ирландец проиграл техническим нокаутом в 10 раунде непобежденному американца Флойду Мейвезеру.
«Благодарю, Майк. Просто знай, что я решу головоломку и побью Мейвезера в реванше благодаря опыту от первого боя и работе со школьным тренером. Это просто неизбежно. Клянусь жизнью!» – написал Макгрегор в своем Twitter.
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