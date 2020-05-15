«Этот парень на коленях». Гэтжи предложил Макгрегору подраться с Порье

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на выпад Конора Макгрегора.
«Этот парень на коленях. Разве не смешно? Будь осторожней, Конор. Ты теряешь себя.
Есть ведь Дастин Порье. Он готов с тобой драться. Он об этом говорил. Также как это делал я в последние три года», – написал Гэтжи в своем Twitter.
10 мая американец одолел соотечественника Тони Фергюсона и стал обязательным претендентом на титул.
Осенью 2020 года он сразится с чемпионом промоушена из России Хабибом Нурмагомедовым.
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