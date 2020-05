«Этот парень на коленях». Гэтжи предложил Макгрегору подраться с Порье

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи отреагировал на выпад Конора Макгрегора.

«Этот парень на коленях. Разве не смешно? Будь осторожней, Конор. Ты теряешь себя.

Есть ведь Дастин Порье. Он готов с тобой драться. Он об этом говорил. Также как это делал я в последние три года», – написал Гэтжи в своем Twitter.

10 мая американец одолел соотечественника Тони Фергюсона и стал обязательным претендентом на титул.

Осенью 2020 года он сразится с чемпионом промоушена из России Хабибом Нурмагомедовым.

Isn’t it ironic that this dude is on his knees. Careful @TheNotoriousMMA you are losing your clout. @DustinPoirier is sitting there ready to go ~* I was for the last 3 years. #gaethjevskhabib @danawhite @seanshelby @Mickmaynard2 pic.twitter.com/WUCbDFnHM4