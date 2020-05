Фергюсон поблагодарил Нурмагомедова за поддержку

Американец Тони Фергюсон поблагодарил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за поддержку после поражения соотечественнику Джастину Гэтжи.

Напомним, 36-летний Фергюсон уступил техническим нокаутом в пятом раунде. В ходе поединка у него образовалась гематома. Также он получил рассечение под глазом и травму ноги. При этом в СМИ писали, что боец сломал лицевую кость. Позже Фергюсон опроверг эти слухи.

«Уважение, но ты по-прежнему должен мне 20 отжиманий. Рад, что твоему отцу уже лучше. Скоро увидимся, малыш. Готовься к настоящему финалу», – написал Фергюсон.

“Respect” @TeamKhabib You Still Owe Me 20 Pushups 💯 Glad Your Pops Is Doing Better 🌱 I’ll See You Soon Kid, Keep Training For The Real Finale. -Champ 💪🕶 -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 pic.twitter.com/xKBA9jiWA2