Фергюсон поблагодарил Нурмагомедова за поддержку

Американец Тони Фергюсон поблагодарил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за поддержку после поражения соотечественнику Джастину Гэтжи.
Напомним, 36-летний Фергюсон уступил техническим нокаутом в пятом раунде. В ходе поединка у него образовалась гематома. Также он получил рассечение под глазом и травму ноги. При этом в СМИ писали, что боец сломал лицевую кость. Позже Фергюсон опроверг эти слухи.
«Уважение, но ты по-прежнему должен мне 20 отжиманий. Рад, что твоему отцу уже лучше. Скоро увидимся, малыш. Готовься к настоящему финалу», – написал Фергюсон.
Изначально россиянин должен был подраться с Фергюсоном, однако, не смог вылететь в США из-за закрытия границ. Его место занял Гэтжи, который стал временным чемпионом промоушена. Он сразится с Нурмагомедовым в сентябре этого года.
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