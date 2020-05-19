Джонс заявил, что станет чемпионом UFC в тяжелом весе

Джон Джонс пообещал стать чемпионом UFC в тяжелом весе.
32-летний американский боец опубликовал в твиттере свою фотографию и написал текст такого содержания:
«Это я незадолго до боя с Овинсом Сент-Пре. Тяжелее я никогда не был. На самом деле это был мой первый бой под контролем USADA. Я весил 240 фунтов, и это примерно тот самый вес, с которым я стану чемпионом в тяжелой весовой категории».
240 фунтов равняется примерно 109 килограммам.
Джонс владеет чемпионским поясом в полутяжелом дивизионе UFC с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Один бой был признан несостоявшимся.
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