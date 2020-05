Джонс заявил, что станет чемпионом UFC в тяжелом весе

Джон Джонс пообещал стать чемпионом UFC в тяжелом весе.

32-летний американский боец опубликовал в твиттере свою фотографию и написал текст такого содержания:

«Это я незадолго до боя с Овинсом Сент-Пре. Тяжелее я никогда не был. На самом деле это был мой первый бой под контролем USADA. Я весил 240 фунтов, и это примерно тот самый вес, с которым я стану чемпионом в тяжелой весовой категории».

240 фунтов равняется примерно 109 килограммам.

Джонс владеет чемпионским поясом в полутяжелом дивизионе UFC с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Один бой был признан несостоявшимся.

That’s me right before the OSP fight. That was the biggest I had ever been and actually my first fight fighting under USADA‘s guidelines. I was 240 pounds in that picture, right around the weight I’ll probably be when I win the heavyweight championship of the world. https://t.co/q84LPpzSMd