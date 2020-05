Макгрегор объяснил, почему считает себя великим бойцом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на высказывания Хабиба Нурмагомедова.

Ранее уроженец Дагестана заявил, что ирландец – чемпион соцсети, а не великий боец. Эту точку зрения поддержал американец Джон Джонс, владеющий титулом в полутяжелом весе.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах не только в UFC, но и в других организациях.

При этом я выиграл больше всех титулов, сделал больше всех нокаутов в наибольшем количестве дивизионов.

Я просто гребанный GOAT . Смиритесь с этим», – написал Макгрегор в своем Twitter, прикрепив статистику.

Don’t forget highest % ratio of KO’s, as well as fastest KO’s, both inside and outside the UFC. Also most titles won. Also most knockouts in most divisions. Also, I’m just the fucking GOAT.

Get over it baby, and get with it!

It’s good on this side!

Come chill with the Billi GOAT! https://t.co/ZSo7t60rrs