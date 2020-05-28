Макгрегор объяснил, почему считает себя великим бойцом За всю карьеру он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на высказывания Хабиба Нурмагомедова.

Ранее уроженец Дагестана заявил, что ирландец – чемпион соцсети, а не великий боец. Эту точку зрения поддержал американец Джон Джонс, владеющий титулом в полутяжелом весе.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах не только в UFC, но и в других организациях.

При этом я выиграл больше всех титулов, сделал больше всех нокаутов в наибольшем количестве дивизионов.

Я просто гребанный GOAT . Смиритесь с этим», – написал Макгрегор в своем Twitter, прикрепив статистику.