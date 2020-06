Дана Уайт: Не отправить ли наших парней, чтобы они навели порядок на улицах?

Еще в начале минувшей недели в американских СМИ и соцсетях было опубликовано видеозапись с участием Джона Джонса. Чемпион UFC в полутяжелом весе отобрал баллончики с краской у участников протеста на улицах Альбукерке, самого крупного города штата Нью-Мексико.

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поступок американского бойца ММА в интервью Fight Time:

«Видели, как Джон Джонс ночью появился на улицах Альбукерке и отобрал баллончики с краской у тинейджеров? Мне кажется, ребятишки штаны обделали. Я вот думаю, не отправить ли мне остальных наших парней, чтобы они навели порядок на улицах и остановили весь этот бардак?»

Jon Jones stopping people from further vandalizing Albuquerque during protests.pic.twitter.com/W6S6oaSKgj