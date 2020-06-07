Макгрегор объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил завершить карьеру. Об этом ирландец сообщил в своем Twitter.
«Эй, парни, я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за чудесные воспоминания! Вот это поездочка вышла!
Это фотография с моей мамой в Лас-Вегасе сразу после одной из моих побед в титульном бою! Выбери себе любую мечту Мэг, я люблю тебя. Что бы ты ни пожелала – все твое!» – написал 31-летний Макрегор в своем Twitter.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец станет следующим соперником для победителя пары Хабиб Нурмагомедов (чемпион UFC в легком весе) – Джастин Гэтжи (временный чемпион лиги), которые сразятся в сентябре этого года.
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