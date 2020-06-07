Джастин Гэтжи: Макгрегор снова ушел в запой Ранее 31-летний ирландец объявил о завершении карьеры.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи высмеял Конора Макгрегора в своем Twitter.

В частности, американец написал: «К счастью, все пожилые люди сидят дома. Он снова ушел в запой».

Thankfully all of the elderly are still hiding in their homes. This guy is on another bender 🥃 #propershit #ByeFelicia Great fights tonight @Cody_Nolove with the performance of the night #UFC250 — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) June 7, 2020

В мае ирландец заявил, что сделает из зубов Гэтжи «чертово ожерелье».

Добавим, что за всю карьеру в ММА Макгрегор одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Он являлся чемпионом UFC в легком и полулегком весах.