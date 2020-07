Даниэль Кормье: Думаю, Хабиб не будет драться в этом году

Бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом весе, американец Даниэль Кормье считает, что Хабиб Нурмагомедов не выйдет в октагон в этом году.

«Я не думаю, что Хабиб будет драться в этом году. Даже очень сильному человеку потребуется много сил после такого, чтобы вернуться в октагон когда-либо снова», — сказал Кормье в интервью ESPN.

«I don't think he's fighting this year, honestly, and it's going to take a lot of strength from a very strong man, for Khabib to be back in Octagon ever , I think.»@dc_mma talks about what it will take for Khabib to return to fighting after the passing of his father. pic.twitter.com/PUroz9NugC