Макгрегор задумался о покупке «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о своем желании выкупить «Манчестер Юнайтед».

«Привет, ребята, я подумываю о покупке «Манчестер Юнайтед»! Что думаете?» - написал ирландец в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Эд Вудворд ушел с поста председателя «Манчестер Юнайтед». Решение было принято функционером после негативной реакции болельщиков на создание Европейской Суперлиги.

Напомним, что активе 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах. Ранее ему принадлежали чемпионские титулы UFC в легком и полулегком весе.

