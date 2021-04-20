Макгрегор задумался о покупке «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о своем желании выкупить «Манчестер Юнайтед».
«Привет, ребята, я подумываю о покупке «Манчестер Юнайтед»! Что думаете?» - написал ирландец в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Эд Вудворд ушел с поста председателя «Манчестер Юнайтед». Решение было принято функционером после негативной реакции болельщиков на создание Европейской Суперлиги.
Напомним, что активе 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах. Ранее ему принадлежали чемпионские титулы UFC в легком и полулегком весе.
Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021
What do you think?
источник: «Советский спорт»